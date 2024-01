Traf zum 1:0: Romain Saiss (l.)

Foto: AFP/AFP/SIA KAMBOU

Der WM-Vierte Marokko ist auch ohne Bundesliga-Profi in der Startelf mit einem souveränen, aber glanzlosen Sieg in den Afrika-Cup gestartet. Der Cup-Gewinner von 1976 setzte sich in seinem Auftaktmatch in San Pedro (Elfenbeinküste/Cote d'Ivoire) gegen Außenseiter Tansania 3:0 (1:0) durch.

Romain Saiss (31.) traf zur Führung für die Löwen vom Atlas, doch erst nach einer Gelb-Roten Karte gegen Tansanias Novatus Miroshi (70.) sorgten Azzedine Ounahi (77.) und Youssef En-Nesyri (80.) für klare Verhältnisse.

Amine Adli von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen wurde in der 71. Spielminute eingewechselt und gab die Vorlage zum 2:0. Noussair Mazraoui von Bayern München war nach seiner Muskelverletzung noch nicht wieder einsatzbereit.

© 2024 SID