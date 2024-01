Hat das österreichische Fußball-Nationalteam ohne große Aufmerksamkeit einen neuen Teamchef installiert? So schaut es zumindest aus, wenn man dieser Tage auf der Social Media Plattform TikTok unterwegs war und zwei Videos des Wiener Influencers "Satansbratan" eingespielt bekommen hat. In den beiden Videos präsentiert sich der junge Mann, der schon seit Längerem mit Videos sehr erfolgreich ist, als neuer Trainer von Arnautovic und Co.

Im ersten Video marschiert Satansbratan als neuer Nationalteamtrainer vor die versammelte Presse - im Presseraum der Linzer Raiffeisen Arena und gekleidet im Original-Trainingsanzug des ÖFB. An seiner Seite sitzen Spieler - natürlich auch gekleidet in echter ÖFB-Team-Wäsche und "täuschend echt" im Aussehen. Dabei glänzt der "Teamchef" aber nicht gerade mit Charme - Stichwort "Alaba, ned blöd lachen", auch wenn er mit seinen Kickern sehr zufrieden ist. Bevor er die Frage eines Journalisten beantwortet, betont er, dass er eigentlich gar keine Zeit für die Pressekonferenz hat, lobt dann aber die Leistung des Teams.

Im zweiten Video schwört er die Spieler im Mannschaftsbus auf ein anstehendes Spiel ein. Dabei bekommt Arnautovic ein "Owe mit die Ohrwaschlwärmer" zu hören. Beide Videos gehen längst viral auf TikTok - über eine Million Mal wurden die beiden Clips gesehen - dazu kommen über 100.000 Likes.

Foto: Screenshot Tiktok