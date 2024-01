Post SV Wien, SV Horn, Floridsdorfer AC, CSKA Sofia - so schaut die bisherige Trainerkarriere von Alexander Gitsov aus. Seit einem halben Jahr ist der 36-Jährige nun Co-Trainer des bulgarischen Rekordmeisters. Cheftrainer ist dort Nestor El Maestro, den man in Österreich vom SK Sturm Graz her kennt. Wir baten Gitsov, der auch in Bulgarien geboren ist, zum Interview und sprachen mit ihm über das erste halbe Jahr bei Sofia (CSKA überwintert als Dritter), den bulgarischen Fußball und vieles mehr.

Alexander Gitsov möchte mit CSKA Sofia noch einmal international spielen.

"Ich habe bei Nestor El Maestro seinerzeit bei Sturm Graz hospitiert"

LIGAPORTAL: Zunächst einmal: Wie geht es dir? Hast du den Jahreswechsel gut über die Bühne gebracht?

Alexander Gitsov: Ja, es geht mir gut. Der Jahreswechsel ist gut über die Bühne gegangen. Wir befinden uns schon wieder in der Vorbereitung, sind jetzt drei Wochen in der Türkei auf Trainingslager. Das ist für osteuropäische Klubs normal, weil die Winter hart sind und es nicht die Fülle an Kunstrasenplätzen gibt.

LIGAPORTAL: Wie verläuft die Vorbereitung?

Alexander Gitsov: Die Jungs ziehen voll mit, wir haben ein straffes Programm inklusive Testspiele. Wir freuen uns alle gemeinsam auf das Frühjahr.

LIGAPORTAL: Wie ist es zum Engagement bei CSKA gekommen? Was hat dich überzeugt?

Alexander Gitsov: Ich habe bei Nestor El Maestro seinerzeit bei Sturm Graz hospitiert. Dieser Kontakt ist geblieben und so hat sich auch die Chance bei CSKA Sofia ergeben. Es ist eine tolle Gelegenheit für mich, auch international Erfahrung zu sammeln."

"Der Support hier ist gigantisch, die Menschen sind fußballverrückt"

LIGAPORTAL: Sofia hat eine große Vergangenheit auch im internationalen Fußball - wie viel ist davon noch zu spüren? Warum tut sich der bulgarische Fußball so schwer, an Erfolge von früher anzuschließen?

Alexander Gitsov: Also die Historie von Sofia ist jedenfalls zu merken - schon beim ersten Match, das ich hier als Co-Trainer hatte. Wir sind damals zu einem Spiel nach Rumänien geflogen und unzählige Journalisten und auch Fans haben am Flughafen auf uns gewartet. Der Support hier ist gigantisch, die Menschen sind fußballverrückt.

Nach der Insolvenz von Sofia im Jahr 2015 machen die Besitzer alles, um den Verein wieder dorthin zu bringen, wo er vorher war. Das Problem am bulgarischen Fußball ist, dass man lange den Nachwuchs vernachlässigt und sich auf eine goldene Generation verlassen hat.

Nach den internationalen Erfolgen, die noch viel länger her sind, gab es trotzdem noch internationale Top-Spieler wie Berbatov oder Petrow. Erst in den letzten Jahren passiert da wieder etwas und man investiert in Jugendarbeit. Ich denke, dass Bulgarien in Zukunft wieder eine größere Rolle spielen wird.

Waren beim FAC ein gut funktionierendes Team (v.l.): Aleksandar Gitsov, Mitja Mörec und Tormann-Trainer Lukas Klinger.

"Fühle mich mehr als Österreicher, auch wenn ich in Bulgarien geboren bin"

LIGAPORTAL: Du hast davor unter anderem beim FAC in der ADMIRAL 2. Liga sehr erfolgreich gearbeitet - beobachtest du den österreichischen Fußball aus der Ferne?

Alexander Gitsov: Ja, definitiv – aber nicht nur weil ich dort gearbeitet habe, sondern weil mich mit FAC-Cheftrainer Mitja Mörec eine Freundschaft verbindet. Wir sind zuerst Freunde, dann Kollegen. Ich fühle mich auch mehr als Österreicher, auch wenn ich in Bulgarien geboren bin. Die Freitagspiele des FAC lasse ich mir nur selten entgehen.

LIGAPORTAL: Du hast deine Trainerkarriere ja bei Post SV im Wiener Unterhaus begonnen - gibt es da noch Kontakte hin?

Alexander Gitsov: Ja, und ich erinnere mich sehr gut daran. Das war meine erste Station und dementsprechend sehr wichtig. Ich verfolge auch das Wiener Unterhaus, aber natürlich eher die Regionalliga Ost.

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele mit CSKA Sofia heuer aus?

Alexander Gitsov: Also ich würde es toll finden, wenn ich mit Sofia noch einmal international spielen darf. Als Nestor und ich gekommen sind, war nur noch das Rückspiel in der Conference League. Es hat dann nicht mehr zum Aufstieg gereicht. Aber das Erlebnis war wirklich besonders. In der Liga ist das Ziel hier immer Platz 1.

"Ich sehe meine Zukunft wieder in Österreich – meine Familie lebt ja in Wien"

LIGAPORTAL: Wo soll deine persönliche Reise hingehen?

Alexander Gitsov: Ich sehe meine Zukunft wieder in Österreich – meine Familie lebt ja in Wien. Ich nehme die Erfahrungen bei CSKA Sofia aber so lange mit, wie es möglich ist.

Das Interview führte Martin Mandl

Fotocredit: CSKA Sofia und FAC