Dämpfer für Jürgen Klinsmann

Foto: AFP/SID/Giuseppe CACACE

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft mit Trainer Jürgen Klinsmann hat beim Asien-Cup in Katar einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team um Bayern Münchens Star Min-Jae Kim kam im Al-Thumama-Stadium in Doha gegen Außenseiter Jordanien nicht über ein glückliches 2:2 (1:2) hinaus. Der Ausgleich für Südkorea in der Nachspielzeit fiel durch ein Eigentor von Yazan Abu Al-Arab (90.+1). Beide Teams haben nach zwei Spielen nun vier Punkte auf dem Konto.

"Wir haben ein schwieriges Spiel erwartet und haben es bekommen. Wir haben nach der Führung das Tempo rausgenommen und zu viele Zweikämpfe verloren. Von solchen Spielen kannst du viel lernen", sagte der frühere Bundestrainer Klinsmann nach zuletzt sieben Siegen in Serie. Doch es sei auch wichtig gewesen, "zu sehen, wie die Spieler auf Rückschläge reagieren. Und das hat mir gefallen".

Südkoreas Stürmerstar Heung-Min Son hatte das Klinsmann-Team per Foulelfmeter (9.) in Führung gebracht. Ein Eigentor von Yong-Woo Park (37.) und ein Treffer von Yazan Al-Naimat (45.+6) drehten jedoch noch vor der Pause die Partie. Neben Kim, der über die volle Distanz spielte, kamen aus der Bundesliga auch der Mainzer Jae-Sung Lee und der Stuttgarter Woo-Yeong Jeong zum Einsatz.

Südkorea, letztmals 1960 Asienmeister, hatte zum Auftakt 3:1 gegen Bahrain gewonnen. Jordanien war mit einem 4:0 gegen Malaysia ins Turnier gestartet.

© 2024 SID