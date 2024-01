Panamas Rekordtorschütze Luis Tejada ist im Alter von nur 41 Jahren verstorben. Der nationale Verband FEPAFUT bestätigte den Tod von "El Matador", der Medienberichten zufolge am Sonntag nach einem Spiel, in dem Tejada sich plötzlich unwohl fühlte und um seine Auswechslung bat, einem Herzstillstand erlag. 2018 hatte er noch bei der WM in Russland für sein Land gespielt.

Bei der WM 2018: Luis Tejada (l.)

Beim Spiel am Sonntag plötzlich unwohl gefühlt

Tejada erzielte in 108 Länderspielen für die Canaleros 43 Treffer und kam bei der bislang einzigen Teilnahme Panamas an einer WM-Endrunde 2018 in Russland zu zwei Einsätzen. Erst im Januar 2023 hatte er nach mehr als 20 Jahren seine Profikarriere beendet.

Nun ist der ehemalige Stürmer tot. Nach seinem Karriereende im Vorjahr spielte Tejada in der Veterans League seines Landes weiter. Beim Spiel am Sonntag soll er sich plötzlich unwohl gefühlt und um seine Auswechslung gebeten haben.

Kurz danach sei er in Ohnmacht gefallen und mit einem Krankenwagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht worden. Tejada konnte allerdings nicht mehr gerettet werden. Ein Herzstillstand soll für den frühen Tod gesorgt haben.

Der Fußballverband Panamas schreibt in einer Mitteilung zum Tod Tejadas: „Historischer Torschütze der panamaischen Nationalmannschaft, ein entscheidender Faktor bei der Qualifikation für unsere erste Fifa-Weltmeisterschaft 2018 und ein Synonym für die Entwicklung und Weiterentwicklung des Fußballs in unserem Land. Wir drücken seiner Familie und der gesamten panamaischen Fußball- und Sportfamilie im Allgemeinen unser aufrichtiges Beileid aus.“

