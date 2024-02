Er wurde in Graz geboren, ist eine Legende beim SK Sturm, für den er 250 Pflichtpartien (58 Tore, 69 Assists) absolvierte: Jakob Jantscher. Der am 8. Jänner 35 Jahre jung wurde und nun nachträglich ein besonderes Geburtstagsgeschenk erhält. Dem Ex-ÖFB-Teamstürmer (23 Einsätze) steht am Wochenende in Hongkong ein Aufeinandertreffen mit dem achtmaligen, amtierenden Weltfußballer des Jahres, dem argentinischen Weltmeister Lionel Messi, bevor. So wurde die SK Sturm-Legende, die seit dieser Saison für Kitchee SC spielt, in ein All-Star-Team für das internationale Freundschaftsspiel gegen Messi-Klub Inter Miami berufen.

Große Vorfreude bei Ex-SK Sturm Graz-Stürmer Jakob Jantscher alias J.J. (hier noch im Dress der Steirer) vor dem Sonntagsspiel in Hongkong mit einer Auswahl gegen Messi & Co.!

„Highlight meiner Karriere“

Die Auswahl mit Spielern aus der Hongkong Premier League spielt am Sonntag gegen Inter Miami an. Neben Messi sind beim Gegner auch weitere Weltklasse-Spieler wie Sergio Busquets, Luis Suarez oder Jordi Alba dabei.

Jakob Jantscher meinte dazu im ORF Radio Steiermark: „Es ist ein großes Spiel für einige Spieler, weil Inter Miami nach Hongkong kommt, und eine Auswahl der besten Spieler, die in Hongkong vertreten sind, werden spielen. Auch ich habe Bescheid bekommen, dass ich Teil davon bin. Das ist für mich eine richtig coole Erfahrung, gegen Lionel Messi zu spielen.

Ich habe in meiner Karriere schon gegen einige große Spieler gespielt, unter anderem auch gegen Cristiano Ronaldo, bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Auf Messi zu treffen, diese Chance ist eher gering. 50.000 Zuschauer werden am Sonntag erwartet.

Nachsatz: „Ich muss ehrlich zugeben, das ist eines der Highlights meiner Karriere.“

Gegen Ronaldo-Klub kassierte Messis Miami 0:6-Klatsche

Das Spiel gegen die Hongkong-Auswahl ist für Inter Miami Teil einer Vorbereitungstour. Am vergangenen Donnerstag hatten Messi & Co. in einem Testspiel gegen das Ronaldo-Team Al Nassr eine 0:6-Klatsche kassiert. Der Portugiese, der am 5. Februar 39 Jahre (!) wird, war bei dem Testspiel allerdings wegen einer Wadenverletzung nicht dabei.

Die neue MLS-Saison beginnt für Inter Miami am Mittwoch, den 21. Februar, mit einem Heimspiel gegen Real Salt Lake.

Fotocredit: RiPu