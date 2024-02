Ze Roberto gibt sein Debüt in der Baller League

Foto: FIRO/FIRO/SID

In der Fußball-Bundesliga glänzte er für Bayern München und Bayer Leverkusen, nun gibt der brasilianische Altstar Ze Roberto sein Debüt in der neuen Baller League. Der mittlerweile 49-Jährige wird am Montagabend (23.10 Uhr/Twitch) für das Team Käfigtiger FC auflaufen, dies teilte die Baller League mit. In der Liga wird im Sechs-gegen-Sechs auf einem Indoor-Kleinfeld gespielt, innovative Regeln sollen Tempo und Spannung garantieren.

Neben Ze Roberto, der mit Real Madrid 1998 die Champions League gewann, sind zwei weitere ehemalige Bundesligaprofis dabei. Julian Schieber (unter anderem Borussia Dortmund, VfB Stuttgart) wird für Streets United antreten, Nelson Valdez (unter anderem Werder Bremen und Dortmund) stürmt für Hollywood United.

"Gegen beide habe ich zu meiner aktiven Zeit gespielt. Sie bringen ein besonderes Flair in die Liga und ich bin gespannt, wie sie sich in der neuen Umgebung bewähren werden", sagte Hans Sarpei, Teammanager von Eintracht Spandau: "Herzlich willkommen in der Baller League."

© 2024 SID