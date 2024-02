Olsson (r.) im Länderspiel gegen Belgien im März 2023

Der schwedische Fußball ist in großer Sorge um seinen 47-maligen Nationalspieler Kristoffer Olsson. "Am Dienstagmorgen erhielten wir die schreckliche Nachricht, dass bei Olsson eine plötzliche Krankheit diagnostiziert wurde und er nun im Krankenhaus an ein Beatmungsgerät angeschlossen ist", teilte der nationale Verband Svensk Fotboll mit: "Die gesamte schwedische Fußballfamilie ist in Gedanken bei dir und hofft, dass du bald wieder gesund wirst."

Olssons dänischer Verein FC Midtylland hatte die Öffentlichkeit am Dienstag über die Erkrankung informiert. Demnach habe der 28-Jährige bereits am 20. Februar in seiner Wohnung das Bewusstsein verloren und sei anschließend in das Universitätskrankenhaus in Aarhus eingeliefert worden. Dort werde der zentrale Mittelfeldspieler seitdem stationär behandelt, ein Team von Spezialisten arbeite "intensiv" an einer genauen Diagnose. Erst danach werde der Klub weitere Informationen bekannt geben.

Olsson hatte sein letztes Pflichtspiel in der dänischen Liga vor der Winterpause am 4. Dezember absolviert, bereits beim Rückrundenstart am 18. Februar fehlte der eigentliche Stammspieler im Kader. Für das schwedische Nationalteam war er unter anderem bei der EM 2021 Stammkraft, zuletzt agierte er oft als Joker.

