Zidane gewann als Trainer dreimal die Königsklasse

Der dreimalige Weltfußballer Zinedine Zidane will bald auf die Trainerbank zurückkehren. "Ich bin sicher, dass ich wieder auf der Bank sitzen werde", sagte der 51-Jährige bei einer Filmpremiere Sky Italia. Er äußerte sich jedoch nicht konkret dazu, wo er sich einen Trainerjob vorstellen könnte. "Eine Zukunft in Italien? Warum nicht, es kann alles passieren", sagte Zidane, der als Trainer von Real Madrid dreimal die Champions League in Serie (2016 bis 2018) gewonnen hatte.

2021 verließ der Franzose Real Madrid. Derzeit wird Zidane, der kein Deutsch spricht, als Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern München gehandelt.

