Große Kulisse für die Mainzer U19 im Bruchwegstadion

Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/Beautiful Sports/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hahne

Die U19 des Fußball-Bundesligisten Mainz 05 hat in der UEFA Youth League den nächsten großen Namen aus dem Turnier geworfen und steht sensationell im Viertelfinale. Nach dem zweimaligen Titelträger FC Barcelona in der Zwischenrunde bezwang der deutsche A-Jugend-Meister vor 7000 Fans im stimmungsvollen und ausverkauften Bruchwegstadion in der Runde der letzten 16 auch das englische Spitzenteam Manchester City mit 2:1 (1:1).

Tim Müller (16.) und Philipp Schulz per Elfmeter (52.) trafen für die 05er, Justin Oboavwoduo sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste (45.+1). Im Viertelfinale geht es für den Debütanten nun am 12./13. März gegen den FC Porto - erneut im Bruchwegstadion. Dort hatte das Team von Trainer Benjamin Hoffmann vor drei Wochen bereits Barcelona (Titelträger 2014 und 2018) mit 6:5 im Elfmeterschießen besiegt.

Am Mittwoch bestreiten noch zwei weitere deutsche Teams ihre Achtelfinals: Bayern München empfängt Feyenoord Rotterdam (16.00 Uhr), RB Leipzig ist bei Real Madrid zu Gast (18.00 Uhr). Einen deutschen Titelträger gab es seit der Erstaustragung in der Saison 2013/2014 noch nie.

