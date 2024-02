Sitzt zum dritten Mal auf der Mainzer Bank: Bo Henriksen

Foto: AFP/SID/Kirill KUDRYAVTSEV

Trainer Bo Henriksen vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hofft, dass er es künftig an der Seitenlinie ruhiger angehen lassen kann. Er werde am Spielfeldrand "stehen und lachen statt herumhüpfen", wenn sein Team 100 Prozent des "wahren Leistungsniveaus" abrufe, sagte Henriksen vor der Partie am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30/Sky). Aktuell sei die Mannschaft bei "80 bis 90 Prozent".

Angesprochen auf die Mainzer U19, die unter der Woche sensationell Manchester City in der UEFA Youth League bezwungen hatte, geriet der Däne ins Schwärmen. Er lobte die "fantastische Atmosphäre" im Stadion und dass das Team "mutig" gewesen sei. "Die Leute glauben daran", so Henriksen, und genau das brauche der gesamte Verein.

Auch im Abstiegskampf, denn die Mainzer stehen mit 15 Punkten auf Rang 17 hinter dem 1. FC Köln (17 Punkte). "Es ist wichtig, an Köln vorbeizuziehen", sagte der 49-Jährige und stellte klar: "Wenn wir absteigen, dann ist das meine Verantwortung."

Noch unklar ist, ob die Mainzer gegen Gladbach mit einer Dreier- oder Viererkette auflaufen. Dazu entspannt sich die personelle Situation: Ludovic Ajorque und Jonathan Burkhardt könnten in der Offensive wieder zum Einsatz kommen.

© 2024 SID