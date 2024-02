Fussball ist womöglich mitunter eine der beliebtesten und bekanntesten Sportarten, die unzählige Menschen verfolgen oder auch selbst praktizieren – professionell oder auch als Hobby. Wer jedoch herkömmliche Tabak-Zigaretten raucht, wird bei sich selbst unter Umständen bereits festgestellt haben, dass sich das Rauchen negativ auf die sportliche Leistung auswirkt – das trifft also auch auf Fussballer zu. Es handelt sich dabei nicht nur um willkürlich getroffene Aussagen, sondern Studien des „National Cancer Institute“ in Bethesda belegen, dass Sportler, die herkömmliche Tabakzigaretten rauchen, mit folgenden Auswirkungen rechnen müssen:

Bereits eine Zigarette am Tag reduziert die Lungenkapazität.

Raucher, die bis zu 20 Zigaretten täglich rauchen, riskieren auf diese Weise, die sportliche Leistungsfähigkeit so zu reduzieren, dass sie der eines 12 Jahre älteren Menschen gleicht. Sprich: Die sportliche Leistung nimmt ab!

In Anbetracht dieser Fakten, kommt die Frage nach den Auswirkungen von E-Zigaretten und Vapes auf Fussballer und Sportler im Allgemeinen auf. Mit welchen Effekten müssen sie rechnen, wenn sie E-Zigaretten dampfen? Sinkt die sportliche Leistungsfähigkeit so, wie beim Rauchen von Tabakzigaretten oder haben elektronische Zigaretten einen anderen Einfluss auf die Leistung von Fussballern?

Eine E-Zigarette: Wie wirkt sich das Dampfen auf Fußballspieler aus? (Foto von Jonathan Cooper auf Unsplash)

Wirkt eine E-Zigarette wie eine Tabakzigarette?

Eine handelsübliche E-Zigarette aus einem E-Zigaretten Shop unterscheidet sich in ihrer Wirkung und Funktion sehr stark von den herkömmlichen Tabak-Zigaretten, weshalb die Annahme, dass E-Zigaretten einen anderen Einfluss auf die sportliche Leistung von Fussballern und Sportlern im Allgemeinen haben als herkömmliche Zigaretten, naheliegt. Allerdings muss in diesem Zusammenhang immer im Hinterkopf behalten werden, dass die beiden Hauptschadstoffe von E-Zigaretten, die die Verantwortung für den negativen Einfluss auf die sportliche Leistung tragen, Kohlenmonoxid und Nikotin sind.

Kohlenmonoxid Nikotin Verbindet Hämoglobin, was wiederum für den Transport des Sauerstoffs über das Blut zu den Geweben sorgt.

Im ganzen Körper sinkt die Sauerstoffverfügbarkeit

Die Leistungsfähigkeit nimmt ab Die Viskosität des Blutes erhöht sich, wodurch es das Gewebe sehr viel schwieriger erreicht.

Sowohl der Blutdruck als auch die Herzfrequenz steigen

Nikotin ist – je nach E-Liquid – auch in E-Zigaretten enthalten, weshalb es einen fundamentalen Unterschied spielt, ob:

Vaper ein E-Liquid mit Nikotin dampfen

die Konzentration des Nikotins im E-Liquid hoch oder eher gering ausfällt

Was bedeutet das Dampfen von E-Zigaretten für die Leistung von Fussballspielern? (Foto von LexScope auf Unsplash)

Wie wirkt sich die E-Zigarette nun auf die sportliche Leistung aus?

Um zu verstehen, wie sich eine E-Zigarette auf die sportliche Leistung eines Fussballers und anderer Sportler auswirkt, ist es wichtig zu wissen, dass bei einer E-Zigarette nichts verbrannt wird, wie bei einer klassischen Zigarette. Es wird lediglich eine Flüssigkeit erhitzt, sodass diese verdampft. Alleine dieser Umstand verhindert die Entstehung einer grossen Menge an Schadstoffen wie zum Beispiel Teer, Blausäure, Katechol, Formaldehyd und vielen Weiteren, mit denen sich der Körper beim Rauchen herkömmlicher Tabakzigaretten auseinandersetzen muss. Wer sich für eine E-Zigarette entscheidet, um mit dem Rauchen herkömmlicher Tabakzigaretten aufzuhören, achtet am besten darauf, die Nikotinkonzentration in den E-Liquids nach und nach herunterzuschrauben, um am Ende vollkommen nikotinfreie E-Liquids zu dampfen. Dies ermöglicht es dann, von den folgenden vorteilhaften Auswirkungen auf die sportliche Leistung profitieren zu können:

In den ersten Tagen Normalisierung des Blutdrucks und der Herzfrequenz Innerhalb der ersten Woche Verbesserung der Lungenfunktion Ab Tag 1 Sinken des Kohlenmonoxid-Gehalts im Blut und eine damit im Zusammenhang stehende bessere Sauerstoffversorgung

Folglich können Sportler mit der Unterstützung einer E-Zigarette und einem klug gewählten E-Liquid:

besser atmen

weniger schnell ermüden

belastbarer werden

Dazu gesellt sich der Umstand, dass sich E-Zigaretten nicht negativ auf die Atmungsfunktion auswirken. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass ein totaler Verzicht auf E-Zigaretten natürlich immer noch die beste und gesündeste Option darstellt, und es langfristig immer das Ziel sein sollte, von Kippen und E-Zigaretten wegzukommen, unabhängig davon ob diese nun Nikotin enthalten oder nicht.

Wann können Fussballer und andere Sportler mit den positiven Auswirkungen der E-Zigarette auf die sportliche Leistung rechnen?

Natürlich sind E-Zigaretten kein Wundermittel und die vorteilhaften Auswirkungen treffen vor allem auf Sportler zu, die vor dem Umstieg auf die E-Zigarette normale und herkömmliche Tabak-Zigaretten geraucht haben. Fussballer, die zuvor nicht geraucht haben, werden die positiven Effekte aus dem Grund nicht spüren, weil sie gar nicht erst in die Verlegenheit gekommen sind, die negativen Auswirkungen auf die sportliche Leistung jemals zu spüren. Wenngleich, wie weiter oben dargestellt, bereits in den ersten Tagen regenerierende Auswirkungen der E-Zigarette auf den Körper und somit die sportliche Leistung zu vermerken sind, dauert es ein bisschen Zeit, bis Fussballer tatsächlich und effektiv die positiven Auswirkungen verzeichnen vom Wechsel von Zigaretten auf E-Zigaretten. Das liegt daran, dass der Körper zunächst einmal einen Reinigungsprozess startet, bevor Fussballer und andere Sportler dann immer mehr von einer steigenden Ausdauer, mehr Vitalität und einer allgemein sehr viel besseren sportlichen Leistung profitieren.