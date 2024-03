Casino Boni stellen einen der wesentlichen Gründe dar, warum Online Casinos von Spielern heutzutage gegenüber lokalen Spielhallen bevorzugt werden. Bonusaktionen ermöglichen, einen neuen Anbieter kennenzulernen, bevor eine Einzahlung verlangt wird, sowie einige risikofreie Spielrunden, bei denen mit etwas Glück auch noch Echtgeldgewinne entspringen können. Welche Online Casino Boni es gibt und welche Vor- und Nachteile diese mit sich bringen, verraten wir Ihnen auf dieser Seite.

Bild von Aidan Howe auf Pixabay

Startguthaben im Online Casino

Fangen wir direkt mit einem der beliebtesten Online Casino Boni unter Spielern an. Das sogenannte Startguthaben ist für neue Spieler vorgesehen, die sich für ihre Registrierung eine Belohnung in Form von Bonusgeld abholen können. Solche Aktionen können direkt auf Casinoseiten selbst angeboten werden oder sind über Partnerseiten, wie zum Beispiel https://gry-hazardowe-zadarmo.com/25-euro-bez-depozytu/ verfügbar. In diesem Fall muss die Registrierung im Casino über einen zur Verfügung gestellten Link erfolgen.

Lassen Sie uns einen Blick auf die Vor- und Nachteile des Startguthaben-Bonus werfen:

Vorteile: Nachteile: Gratis Bonus für die Registrierung

Risikofrei Spiele testen

Möglichkeit, neues Casino ohne Kosten kennenzulernen

Echtgeldgewinne möglich Nur für Neukunden verfügbar

In der Regel geringer Bonusbetrag

Bonusbedingungen müssen vor Auszahlung erfüllt werden

Freispiele ohne Einzahlung

Der Bonus ohne Einzahlung ist nicht nur in Form von Startguthaben, sondern auch in Form von Freispielen verfügbar. Es gibt Plattformen, die nach der Anmeldung automatisch eine bestimmte Anzahl von Freispielen vergeben, aber es gibt auch exklusive Angebote dieser Promotionen auf Partnerseiten. Ein solcher Bonus wird vom Hit'n'Spin Casino auf https://bonusy-bez-depozytu.pl/hitnspin-bonus-bez-depozytu/ angeboten. Je mehr Freispiele Sie erhalten, desto besser sind die Chancen, Gewinne zu erzielen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass auch Freispielboni an Bedingungen gehaftet sind.

Vorteile: Nachteile: Kostenloser Bonus

Direkt nach Registrierung verfügbar

Spielautomaten ohne Risiko kennenlernen

Echtgeld-Auszahlungen möglich Nur für Spielautomaten verfügbar

Bonus kann auf einen bestimmten Slot beschränkt sein

Bonusbedingungen sind oft wirklich streng

Willkommensbonus für Neukunden

Eine besonders verbreitete Bonusaktion, die mittlerweile schon als Standard in Online Casinos angesehen wird, ist der sogenannte Willkommensbonus. Auch dieser ist für neue Kunden vorgesehen, lässt sich im Gegensatz zum Bonus ohne Einzahlung jedoch erst im Zusammenhang mit dem ersten Deposit aktivieren. Bei dieser Art von Bonus erhalten Sie Bonusguthaben, welches von der Höhe Ihrer Einzahlung abhängig ist. Ein typischer Willkommensbonus sieht zum Beispiel wie folgt aus: 100% Bonus bis zu 150 Euro.

Basierend auf diesem Beispiel wird Ihre Einzahlung also um 100% aufgestockt und als Bonusgeld gutgeschrieben. Dieses Bonusgeld muss unter Einhaltung der Bedingungen umgesetzt werden, damit Gewinne ausgezahlt werden können. Viele Willkommensprämien fallen heutzutage besonders ansprechend und umfangreich aus. Dieser Typ von Boni hat aber sowohl Vor- als auch Nachteile, die von uns in einer kleinen Tabelle gesammelt wurden:

Vorteile: Nachteile: Hohe Bonusbeträge möglich

Bonusguthaben und Freispiele in Kombination erhältlich

Teilweise werden großzügige Willkommenspakete angeboten Exklusiv für Neukunden und die erste Einzahlung erforderlich

Umsatzbedingungen können hoch ausfallen

Reload-Bonus für Bestandskunden

Während der Willkommensbonus nur für Neukunden verfügbar ist, gibt es eine andere Art von Einzahlungsbonus, die für bestehende Kunden gedacht ist: der sogenannte Reload-Bonus. Im Grunde genommen handelt es sich um dieselbe Art von Bonus. Sie tätigen als Bestandskunde eine Einzahlung im Casino, müssen eventuell einen Bonuscode angeben und erhalten entsprechend der Bonusaktion Ihren Einzahlungsbetrag vervielfacht als Bonusguthaben gutgeschrieben.

Auch beim Reload-Bonus ist es möglich, zusätzlich zum Bonusguthaben Freispiele zu erhalten.

Vorteile: Nachteile: Einzahlungsbonus für Bestandskunden

Oftmals für alle Einzahlungen verfügbar

Bonusguthaben und Freispiele in Kombination möglich Einzahlungsbonus häufig wesentlich niedriger als Willkommensbonus

Cashback-Aktion

Als letzten Online Casino Bonus möchten wir Ihnen den Cashback-Bonus vorstellen. Das Cashback-Prinzip ist Ihnen wahrscheinlich aus anderen Lebensbereichen bekannt, zum Beispiel aus dem Supermarkt. Und im Online Casino funktioniert diese Aktion ganz ähnlich: Haben Sie in der vergangenen Woche ein Minimum an Einzahlungen getätigt und ein Minimum an Verlusten erzielt, erhalten Sie einen prozentualen Anteil entsprechend der Aktion wieder gutgeschrieben.

Die Cashback-Aktionen können von Casino zu Casino jedoch stark variieren. So erhalten Sie von einigen Casinos das Cashback zum Beispiel direkt auf Ihrem Echtgeldkonto gutgeschrieben, in anderen erhalten Sie es als Bonusguthaben, welches zunächst gemäß der Bonusbedingungen umgesetzt werden muss.

Vorteile: Nachteile: Minimiert das Verlustrisiko

Teilrückzahlung der Verluste

In der Regel für alle Spieler verfügbar

Cashback-Beträge können mit der Zeit und Treue in einem Casino steigen Meist wird Guthaben als Bonusgeld gutgeschrieben und muss umgesetzt werden

Mindestverlust teilweise hoch

Was ist bei Online Casino Boni zu beachten?

Wie wir bereits angeschnitten haben, ist jeder Bonus mit gewissen Voraussetzungen und Bedingungen verknüpft. Dabei ist es egal, ob es sich um einen Bonus ohne Einzahlung oder einen Bonus mit Einzahlung handelt. Die sogenannten Bonusbedingungen existieren für die Sicherheit der Casinos. Nur auf diesem Wege wird verhindert, dass Bonusaktionen ausgenutzt und Guthaben sofort ausgezahlt werden. Entsprechend werden Bedingungen auf die Beine gestellt, die von Bonus zu Bonus variieren, sich jedoch stets um die folgenden Punkte handeln:

Umsatzbedingungen: Bonusgeld oder Gewinne aus Freispielen müssen zur angegebenen Anzahl durchgespielt werden.

Frist: Bonus ist in der vorgegebenen Frist zu erfüllen; ansonsten verfällt dieser

Ausgeschlossene Spiele: Nicht alle Spiele können mit dem Bonus verwendet werden bzw. tragen zu den Umsatzbedingungen bei.

Maximale Auszahlung: Die Auszahlung der Bonusgewinne ist beschränkt.

Höchsteinsatz: Während Sie Ihren Bonus umsetzen, dürfen Sie den maximalen Einsatz pro Spielrunde nicht überschreiten.

Bonuscode: Für die Aktivierung einiger Bonusaktionen kann ein spezieller Bonuscode gefordert werden.

Dies sind die wesentlichen Konditionen, die in den Bonusbedingungen festgehalten werden. Es können aber weitere Bedingungen hinzukommen; zum Beispiel können gewisse Zahlungsmethoden vom Erhalt eines Bonus ausgeschlossen werden. Daher ist es ungemein wichtig, vor der Inanspruchnahme eines Bonus stets die Bedingungen zu lesen.

Online Casino Boni bringen viele Vorteile mit sich

Während es hier und da einige Nachteile bei Online Casino Boni gibt, können Sie als Spieler hauptsächlich profitieren. Schließlich erhalten Sie ohne eigenen Aufwand eine Prämie. Wichtig ist nur, dass Sie Ihre gewöhnlichen Spielaktivitäten sowie Ihr Budget nicht übersteigen, nur weil ein Bonusangebot besonders attraktiv erscheint. Unser Tipp ist, den passenden Bonus basierend auf den persönlichen Spielaktivitäten auszuwählen. Wenn Sie dies tun, haben Sie nichts zu verlieren und können zusätzliche Spielzeit auf Kosten des Casinos genießen!