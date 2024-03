Alexander Wehrle bleibt weiter im Amt

Alexander Wehrle bleibt für eine zweite Amtszeit Vorsitzender des Aufsichtsrats der DFB GmbH & Co. KG. Dies beschloss das DFB-Präsidium auf einer Sitzung am Freitag. Der Vorstandsboss des VfB Stuttgart war im April 2022 in diese Funktion berufen worden, wegen der gemäß Gesellschaftervertrag auf zwei Jahre festgesetzten Laufzeit wurde nun eine Neuberufung erforderlich.

Die DFB GmbH & Co. KG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Deutschen Fußball-Bundes und soll die wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder bündeln. Sie umfasst die Geschäftsbereiche Nationalmannschaften und Akademie, Spielbetrieb, Marketing, Vertrieb und Events sowie IT und Digitales.

Als Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG fungieren Holger Blask, Manuel Hartmann und Andreas Rettig. Dem zehnköpfigen Aufsichtsrat gehören neben Wehrle unter anderem Celia Sasic, Peter Frymuth oder Silke Sinning an.

