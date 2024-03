Moritz Nicolas bleibt bis 2029 am Niederrhein

Foto: AFP/SID

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den 2026 auslaufenden Vertrag mit Torhüter Moritz Nicolas vorzeitig bis 2029 verlängert. Das teilte der Verein am Freitag mit.

"Mo hat das Vertrauen, welches wir in ihn gesetzt haben, mit hervorragenden Leistungen bestätigt und sich damit diese langfristige Vertragsverlängerung absolut verdient", sagte Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport.

Nicolas hatte nach der Verletzung von Stammkeeper und Kapitän Jonas Omlin im August die Position zwischen den Pfosten übernommen. "Ich fühle mich einfach superwohl bei Borussia und bin daher sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag vorzeitig verlängern konnte und freue mich auf die Zukunft", sagte der 26-Jährige.

Nicolas war 2015 aus Essen nach Gladbach gewechselte und spielte zunächst in der U19-Bundesliga und der U23 in der Regionalliga. Nach insgesamt vier Ausleihen gehört der ehemalige Juniorennationalspieler seit Sommer 2023 fest zum Profikader der Borussia. In der laufenden Saison bestritt er 22 Ligaspiele, in denen er drei Mal ohne Gegentor blieb.

© 2024 SID