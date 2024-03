Virkus zählte nach der Blamage die Mannschaft an

Roland Virkus nahm nach der Pokal-Blamage in Saarbrücken kein Blatt vor den Mund. "Wir haben viele junge Leute in der Mannschaft. Aber irgendwann ist es eine Frage der Qualität", sagte der Geschäftsführer Sport von Borussia Mönchengladbach nach dem 1:2 (1:1): "Es begleitet uns die ganze Saison. Wir haben 25 Minuten hervorragend angefangen, hatten fünf, sechs hundertprozentige Torchancen und da musst du das Tor machen und es ist Ruhe. Aber das schaffen wir nicht."

Wenn solche Muster in der Häufigkeit wie in dieser Saison auftreten, müsse "man an der Qualität zweifeln", so Virkus weiter: "Da erwarte ich jetzt auch Lösungen - Lösungen von der Mannschaft, Lösungen aus dem Staff-Team. Es enttäuscht mich aufs Äußerste." Er habe "überhaupt kein Verständnis für die Leistung der Mannschaft in der zweiten Halbzeit". Es fehle "der Fokus für volle 90 oder 120 Minuten".

Nach Schlusspfiff waren einige Anhänger der Fohlen über den Zaun des Gästeblocks geklettert und hatten die Spieler am Spielfeldrand zur Rede gestellt. "Das kann ich eins zu eins verstehen. Mir tut es für jeden Fan leid", so Virkus: "Man findet nach so einem Spiel schwer Worte. Ich stamme aus Gladbach, weiß, was das bedeutet für die Fans und den Klub." Es sei "ein gebrauchter Abend" und ein "harter Schlag" für die Borussia, ergänzte Trainer Gerardo Seoane.

