Christian Streich will nur an West Ham denken

Der SC Freiburg will seine historische Chance in der Europa League nicht durch zu viele Gedanken an große Aufgaben in der Bundesliga gefährden. Am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+) spielen die Breisgauer beim englischen Premier-League-Klub West Ham United um ihren ersten Einzug in ein internationales Viertelfinale - nur drei Tage später kommt dann der ungeschlagene Liga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen nach Freiburg.

"Bis eine Minute nach dem Spiel spielt Leverkusen keine Rolle", stellte Trainer Christian Streich am Mittwochabend klar, "alles ausgerichtet auf West Ham, alles rein." Freiburg nimmt ein 1:0 aus dem Achtelfinal-Hinspiel mit nach England, Streich warnt aber vor einem variablen Gegner: "West Ham kann verschiedene Varianten spielen. Das hat man gesehen im Hinspiel, wir müssen uns auf zwei bis drei Varianten einstellen." Sein Team brauche "Mut", es gehe "darum, dass wir mit Blick auf das Spieltempo die Kontrolle bekommen."

Die Klubgeschichte haben die Spieler zumindest im Hinterkopf. "Wir wissen, dass wir etwas Großes erreichen können", sagte Maximilian Eggestein: "aber wir müssen davor nicht so viel darüber sprechen, sondern die Arbeit erledigen."

