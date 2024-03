Ben White spielt seit 2021 für Arsenal

Foto: AFP/SID/PAUL ELLIS

Der englische Nationalspieler Ben White hat seinen Vertrag beim Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal verlängert. Wie der Klub am Donnerstag mitgeteilt hat, unterschrieb der Verteidiger ein "langfristiges" Arbeitspapier - laut Medienberichten läuft es bis 2028. "Ich könnte nicht dankbarer sein", schrieb der 26-Jährige auf Instagram.

White war im Sommer 2021 von Brighton and Hove Albion in den Norden Londons gewechselt und stand unter Trainer Mikel Arteta in bisher 122 Spielen auf dem Platz. "Ben ist ein Schlüsselspieler für uns, ein Top-Profi mit Siegermentalität und einer derjenigen, die jeden Tag mit gutem Beispiel vorangehen", sagte der Spanier.

Die Gunners spielen bisher eine starke Saison und haben am Dienstag im Elfmeterschießen durch ein 4:2 gegen den FC Porto erstmals seit 2010 das Viertelfinale der Champions League erreicht. White stand über die volle Spielzeit auf dem Platz. Nach der Länderspielpause trifft Arsenal auf Manchester City (31. März, 17.30 Uhr/Sky) und könnte im Titelkampf einen wichtigen Sieg gegen den direkten Konkurrenten feiern.

© 2024 SID