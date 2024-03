Bayers Kapitän gegen Qarabag: Robert Andrich

Foto: FIRO/FIRO/SID

Ein Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann lässt selbst einen Routinier wie Robert Andrich nicht kalt. "Da hat man dann doch Herzklopfen. Man stottert so ein bisschen am Telefon, da bin ich von Auge zu Auge schon ein bisschen lockerer und besser", sagte der Nationalspieler von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen nach dem emotionalen 3:2 (0:0)-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Qarabag Agdam angesprochen auf seine Nominierung für das DFB-Team.

Wenige Stunden zuvor hatte Nagelsmann sein 26-köpfiges Aufgebot für die Länderspiele am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande bekanntgegeben - mit Andrich, dafür ohne beispielsweise Leon Goretzka. "Über andere Spieler spreche ich nicht. Ich habe mich natürlich sehr gefreut", sagte Andrich, der sich durch seine starken Leistungen bei Bayer zuletzt wieder für die EM im Sommer in den Vordergrund gespielt hatte.

Nagelsmann habe den defensiven Allrounder am vergangenen Sonntag "in der Früh" vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:0) kontaktiert. So ein Anruf sei "immer wieder ein geiler Moment und ich hoffe, dass der noch häufig kommt", sagte der 29-Jährige. Geweckt wurde der Familienvater vom Handyklingeln aber nicht. "Ne, mit einem Kind ist man ja auch nicht mehr so ein Langschläfer. Das war nach 10.00 Uhr, da war ich schon wach", so Andrich.

© 2024 SID