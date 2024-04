Lionel Messi hat Inter Miami nach sechs Pflichtspielen ohne Sieg zu einem wichtigen Erfolgserlebnis verholfen. Beim 3:2 (1:1) bei Sporting Kansas City traf der argentinische Weltmeister mit einem fulminanten Weitschuss zum zwischenzeitlichen 2:1 (51.). Nach dem Ausgleich durch den ehemaligen Bundesliga-Profi Erik Thommy (58.), der die Gastgeber auch in Führung gebracht hatte (6.), erzielte Luis Suarez den Siegtreffer (71.).

Jubelt wieder: Lionel Messi

Die Begegnung wurde vor 72.610 Besuchern im ausverkauften Arrowhead Stadium des aktuellen Super-Bowl-Champions Kansas City Chiefs ausgetragen - es ist die viertgrößte Kulisse bei einem Spiel der nordamerikanischen Fußall-Profiliga MLS. Zu den Augenzeugen gehörte auch Patrick Mahomes: Der Quarterback der Chiefs ist Minderheitseigentümer bei Sporting KC. Der Klub spielt normalerweise in seinem eigenen Stadion, das allerdings nur 18.500 Plätze bietet.

Für den zuletzt angeschlagenen Messi war es der erste Einsatz über 90 Minuten seit dem 7. März. Seitdem war Miami unter anderem im Viertelfinale der Champions League gescheitert.

