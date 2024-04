Bleibt Trainer in Osnabrück: Uwe Koschinat

Foto: firo Sportphoto/firo Sportphoto/SID/Jan Fromme

Der akut abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat den auslaufenden Vertrag mit Trainer Uwe Koschinat verlängert. Das teilte der Tabellenletzte am Dienstag mit. "Uwe passt als Typ und Mensch zum VfL und zur Brücke. Sein ligaunabhängiges Commitment zum VfL spricht für ihn und seinen Charakter", sagte Sport-Geschäftsführer Philipp Kaufmann.

Die Osnabrücker stehen kurz vor dem direkten Wiederabstieg in die 3. Liga, vier Spiele vor Saisonende beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang sieben Zähler. Koschinat hatte Ende November das Amt bei den Niedersachsen übernommen und die Mannschaft stabilisiert. In der Rückrundentabelle belegt der VfL den 13. Platz.

"Ich freue mich, dass ich über den Sommer hinaus beim VfL an der Seitenlinie verantwortlich coachen darf", sagte Koschinat: "Nach Klärung meiner persönlichen Zukunft gilt der Fokus weiterhin den verbleibenden Ligaspielen, in denen wir unabhängig vom finalen Saisonausgang so viele Punkte wie möglich holen wollen. Parallel beschäftigen wir uns mit der mittelfristigen Planung über den Sommer hinaus."

© 2024 SID