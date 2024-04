Ralf Rangnick coachte Yussuf Poulsen in Leipzig

Foto: AFP/SID/ROBERT MICHAEL

Angreifer Yussuf Poulsen (29) vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig traut seinem einstigen Förderer Ralf Rangnick den Trainerjob beim FC Bayern zu. "Er ist ein überragender Trainer. Man sieht, was er aktuell mit Österreich macht. Ich verstehe schon, warum Bayern in diese Richtung guckt", sagte Poulsen bei einer Medienrunde am Dienstag.

Rangnick (65), derzeit noch österreichischer Nationaltrainer, ist laut übereinstimmenden Medienberichten Favorit auf die Nachfolge von Thomas Tuchel in München. Rangnick hatte Poulsen 2013 als Sportdirektor nach Leipzig geholt und RB als Trainer 2016 in die Bundesliga geführt. "Er ist ein Top-Trainer. Er hat oft genug gezeigt, dass er einfach Qualität hat und jede Mannschaft besser macht", betonte Poulsen.

© 2024 SID