Flutlichtspiel in Bochum

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga muss Bochum nach acht Spielen ohne Sieg liefern. Nur mit einem Dreier gegen die TSG Hoffenheim kann sich der VfL etwas Luft verschaffen. Derzeit steht die Mannschaft von Trainer Heiko Butscher auf dem Relegationsplatz. Die Gäste haben die Chance zum Sprung auf Platz sieben. Los geht es an der Castroper Straße um 20.30 Uhr.

Entscheidung oder Fortsetzung? Die Eisbären Berlin haben im Finale der Deutschen Eishockey Liga ihren ersten Matchball. Mit einem Sieg bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven kann die Mannschaft von Trainer Serge Aubin die Serie beenden, es steht 3:1. Gewinnt der Hauptrundensieger aus dem Norden, bekommen die Eisbären am Sonntag zu Hause eine weitere Gelegenheit. Spiel fünf beginnt um 19.30 Uhr.

Zwei Tickets für Paris hat der deutsche Spitzenschwimmer Florian Wellbrock schon gebucht, am Freitag will er auch die Olympia-Qualifikation über die 800 m Freistil erreichen. In dieser Disziplin scheiterte der Freiwasser-Olympiasieger bei der WM im vergangenen Sommer in Fukuoka/Japan sowie bei den Titelkämpfen in Doha vor zwei Monaten jeweils im Vorlauf. Die Konkurrenz ist mit Oliver Klemet aber hart, bisher hat sich über die 800 m Sven Schwarz als erster von zwei Deutschen für Olympia qualifiziert.

