Den Titel hat Bayer 04 Leverkusen schon sicher, jetzt peilt das Team von Trainer Xabi Alonso die "perfekte Saison" ohne Niederlage an. Vier Spieltage vor Schluss ist Leverkusen noch immer ungeschlagen - und will diese Serie nun unbedingt fortsetzen. Einmalig wäre dies im deutschen Fußball, auf europäischer Ebene aber nicht: Dort erreichten schon über ein Dutzend Mannschaften eine Meisterschaft ohne Niederlage.

Bayer 04 Leverkusen will perfekte Saison ohne Niederlage

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der wohl erste offizielle ungeschlagene Meister war Preston North End 1889. Die wohl längste Serie ohne Niederlage gelang Steaua Bukarest zwischen 1986 und 1989 mit 104 Spielen. Der nachfolgende Überblick zeigt die ungeschlagenen Meister der europäischen Topligen. - Eine Übersicht:

Benfica Lissabon (1972/73): Beflügelt vom ersten portugiesischen Superstar, Eusebio, fliegt Benfica mit 28 Siegen und zwei Unentschieden regelrecht zur Meisterschaft 1973. Der wieselflinke Stürmer sichert sich mit 40 Toren in der Liga zudem den Goldenen Schuh für Europas besten Torjäger.

AC Mailand (1991/92): In der Glanzzeit der damals mit Stars gespickten Serie A ragt Milan besonders heraus. Mit Franco Baresi und Paolo Maldini in der Abwehr sowie dem Niederlande-Trio Frank Rijkaard, Ruud Gullit und Marco van Basten dominieren die Mailänder die Liga. Mit 22 Siegen und zwölf Unentschieden gewinnen sie die erste von drei aufeinanderfolgenden Meisterschaften.

Ajax Amsterdam (1994/95): Nur drei Jahre nach dem AC Mailand bleibt Frank Rijkaard auch 1995 mit Ajax ungeschlagen. Mit zahlreichen weiteren niederländischen Ausnahmespielern wie Edwin van der Sar oder Patrick Kluivert gewinnt Ajax nicht nur die Meisterschaft, sondern holt sich auch die Champions League.

FC Arsenal (2003/04): Die "Invincibles" sind das wohl prominenteste Beispiel dieser Liste. Mit Jens Lehmann im Tor und Thierry Henry im Sturm erreichen die Gunners 2004 den zwischenzeitlichen Höhepunkt der Ära des Teammanagers Arsene Wenger. Nach 26 Siegen und zwölf Unentschieden erhält der Verein die Premier-League-Trophäe unter anderem in Gold.

FC Porto (2010/11): Nicolas Otamendi, James Rodriguez, Hulk - sie alle werden im weiteren Karriereverlauf noch groß herauskommen. Im Jahr 2011 gewinnen sie mit dem FC Porto erst einmal ungeschlagen die Liga und holen nebenbei auch noch die Europa League. Kraftpaket Hulk und sein kongenialer Sturmpartner Falcao erzielen wettbewerbsübergreifend 74 Tore.

Juventus Turin (2011/12): Getreu dem Motto "Abwehr gewinnt Meisterschaften" agiert Juve 2011. Mit Gianluigi Buffon im Tor und Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli und Leonardo Bonucci in der Abwehr hat Juventus alles, was es braucht, um Tore zu verhindern. Nur 20 Gegentore in 38 Spielen stehen am Ende der Saison zu Buche. Kurios: Aufgrund von insgesamt 15 Unentschieden hat Turin letztlich dennoch nur vier Punkte Vorsprung auf die AC Mailand, die sechs Niederlagen kassierte.

