Melanie Leupolz hielt das Zentrum dicht

Melanie Leupolz geht mit großen Zielen ins Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen die Überfliegerinnen des FC Barcelona. "Es wird auf jede Kleinigkeit ankommen, um etwas ganz Großes zu schaffen. Das wäre der größte Traum von uns allen", sagte die Mittelfeldspielerin des FC Chelsea der Frankfurter Rundschau vor dem zweiten Duell mit Barcelona.

"Bisher sind schon mehr als 33.000 Tickets verkauft. Es hängen überall ums Stadion auch Plakate von uns", sagte Leupolz, die mit ihrem Team im Hinspiel ein 1:0 in Barcelona vorgelegt und damit Historisches geleistet hatte. Fünf Jahre lang war in der Champions League keinem Team gelungen, in Barcelona zu gewinnen.

Trainerin Emma Hayes habe für das Spiel in Spanien "den perfekten Masterplan kreiert". Nun will Chelsea die große Chance im zweiten Duell am Samstagabend (18.30 Uhr/DAZN) nutzen, aber die ehemalige Nationalspieler weiß auch, dass es "relativ wenig bringt, einmal zu gewinnen und dann trotzdem auszuscheiden."

Leupolz war 2020 vom FC Bayern nach London gewechselt und gewann drei englische Meisterschaften in Folge. Es sei zwar schwer, im Fußball Pläne zu machen, aber "Stand jetzt würde ich eine Rückkehr in die Bundesliga eher verneinen. Ich bin eher der Typ, der ein Kapitel beendet, um dann das nächste aufzuschlagen".

