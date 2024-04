Die Alemannia ist zurück

Traditionsverein Alemannia Aachen hat einen Tag nach dem Aufstieg in die 3. Liga auf dem Sofa einen Zuschauerrekord in der Fußball-Regionalliga aufgestellt. Die Begegnung gegen den 1. FC Bocholt verfolgten am Samstagnachmittag 31.034 Fans. Der bisherige Rekord datierte aus dem Februar 2015, als 30.313 Zuschauer zur Begegnung zwischen Aachen und Rot-Weiss Essen kamen.

Die Alemannia war am Freitagabend nach elf Jahren in der Regionalliga der Aufstieg geglückt. Aachen profitierte dabei von der Niederlage des Verfolgers Wuppertaler SV bei Fortuna Köln (1:2).

"Dieser Aufstieg ist unglaublich wichtig für den Verein und die ganze Stadt. Von so einer Fan-Base kann manch höherklassiger Klub einfach nur träumen", sagte der ehemalige Aachener Torsten Frings bei Sport1.

