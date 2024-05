Kann noch Vizemeister werden: VfB-Coach Sebastian Hoeneß

Nach dem Champions-League-Spektakel gegen Madrid reist der FC Bayern am 32. Spieltag der Bundesliga zum Tabellendritten aus Stuttgart. Holen die Münchner mindestens einen Zähler, ist der zweite Platz so gut wie sicher. Der VfB braucht einen Sieg, um die Chance auf den Status als Vizemeister zu wahren. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Am anderen Tabellenende kämpft der 1. FC Köln um die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt. Ein Dreier zu Hause gegen den SC Freiburg ist dafür Pflicht. Los geht's um 18.30 Uhr.

Am 20. Spieltag der Frauen-Bundesliga können die Bayern die Meisterschaft vorzeitig klarmachen. Mit einem Sieg bei Bayer Leverkusen wäre die Mannschaft von Trainer Alexander Straus nicht mehr von den Verfolgerinnen aus Wolfsburg einzuholen. Die Münchnerinnen gewannen bereits letzte Saison die Schale und könnten mit einem weiteren Erfolg den sechsten Titel der Vereinsgeschichte holen. Startschuss in Leverkusen ist um 12.00 Uhr.

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht es in die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Neu dabei sind die NHL-Stars John-Jason Peterka, Philipp Grubauer und Nico Sturm sowie die Akteure der DEL-Finalisten aus Bremerhaven und Berlin. Für Bundestrainer Harold Kreis gilt es jetzt, den finalen Kader zu formen, ehe sich das Team auf den Weg nach Tschechien macht. Getestet wird gegen die Auswahl aus Frankreich. Erstes Bully ist um 14.00 Uhr in der Eis-Arena Wolfsburg.

