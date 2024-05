El Kaabi (l.) war bereits im Hinspiel erfolgreich

Foto: AFP/SID/ANGELOS TZORTZINIS

Der griechische Rekordmeister Olympiakos Piräus hat das Finale der Conference League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Jose Luis Mendilibar setzte sich am Donnerstag im Halbfinal-Rückspiel mit 2:0 (1:0) gegen Aston Villa durch, das Hinspiel hatte Piräus vor einer Woche mit 4:2 für sich entschieden. In Athen geht es nun für die Griechen am 29. Mai gegen den italienischen Erstligisten AC Florenz um die Trophäe.

Ayoub El Kaabi, der im Hinspiel mit einem Dreierpack großen Anteil am Sieg hatte, war auch im zweiten Duell mit dem Tabellenvierten der Premier League erfolgreich. Bereits in der 10. Spielminute erzielte der Stürmer den Führungstreffer und legte in der Schlussphase nach (78.).

Am Tag zuvor hatte Florenz ein 1:1 (0:1) bei Club Brügge im Halbfinal-Rückspiel gereicht, um in das Finale einzuziehen. Das Hinspiel hatten die Italiener mit 3:2 gewonnen.

© 2024 SID