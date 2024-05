Online Casinos garantieren den Spielspaß, der lange Zeit nur in lokalen Spielhallen genossen werden konnte, für die heimischen vier Wände. Dabei bieten die verschiedenen Anbieter jede Menge Prämien an, welche den Nutzern den Einstieg in die digitale Welt des Glücksspiel vereinfachen sollen. Beim Start im Online Casino kann die Vielzahl der verschiedenen Boni und den dazugehörigen Bonusbedingungen allerdings schnell zur Verwirrung führen. Wir zeigen Ihnen deshalb an dieser Stelle alle wichtigen Fakten rund um das Thema der Bonusangebote auf besagten Plattformen!

Kostenloses Guthaben: Als Einsteiger richtig abstauben!

Heutzutage gibt es kaum einen Anbieter, bei dem neue Nutzer keinen kostenlosen Bonus im Rahmen der erstmaligen Registrierung auf der entsprechenden Website beanspruchen können. Was vor allem für erfahrene Nutzer von Online Casinos als attraktive Gelegenheit, den neuen Anbieter besser kennenzulernen, angesehen wird, kann für Einsteiger im Bereich des digitalen Glücksspiels schnell zur großen Herausforderung werden.

Schließlich arbeiten nicht alle Plattformen mit dem gleichen Schema, um eines der besagten kostenlosen Geschenke an neue Nutzer zu vergeben. Mal ist die Eingabe eines speziellen Bonuscodes während der Registrierung notwendig, mal reicht es vollkommen aus, die Anmeldung abzuschließen und die persönlichen Daten im Anschluss beispielsweise durch die Eingabe eines SMS-Codes zu bestätigen.

Aller Anfang ist schwer

Bei der allerersten Anmeldung im Online Casino entstehen schnell viele Fragen. Um zumindest ohne größeren Aufwand mit dem Spielen beginnen zu können, sollten zumindest einige Grundlagen wie beispielsweise die Aktivierung einer kostenlosen Prämie beherrscht werden. Die ersten Schritte sind dabei - unter einer richtigen Anleitung - in der Regel ohne Probleme zu bewältigen. Um ohne großen Umweg mit dem Spielen im Online Casino beginnen zu können, sollten Sie vor allem die folgenden Punkte beachten:

Passendes Online Casino suchen

Account anlegen (ggf. Bonuscode angeben)

Falls notwendig: Persönliche Daten verifizieren

Bonus beanspruchen und mit dem Spielen beginnen

Viele Plattformen möchten ihren Nutzern den Einstieg so angenehm wie möglich gestalten. Aus diesem Grund ist die Registrierung relativ einfach gehalten und fragt lediglich die für die Erstellung eines Accounts relevanten Informationen ab. So können Sie ohne großen Aufwand einen neuen Account registrieren und sofort mit dem Spielen beginnen.

Gratis Bonus, Willkommensbonus und weitere Prämien: Große Auswahl im Online Casino

Neben dem gratis Bonus für neue Nutzer, welcher in der Regel in Form von Freispielen oder einem Bonusguthaben ausgehändigt wird, gibt die Prämien-Vielfalt im Online Casino noch einige weitere spannende Möglichkeiten, Geschenke zu aktivieren. Hierzu zählt beispielsweise der sogenannte Willkommensbonus, welcher bei der ersten Einzahlung einen zusätzlichen Multiplikator verspricht, um zusätzlich zum eingezahlten Guthaben eine Bonussumme von 100 %, 200 % oder mehr bereitzustellen.

Darüber hinaus gibt es auch für Bestandskunden der meisten Online Casinos regelmäßig Grund zur Freude. Schließlich veranstalten viele Anbieter meist wöchentlich verschiedene Aktionen wie Gewinnspiele, Turniere oder andere Events. Hier können loyale Nutzer von verschiedenen Prämien profitieren, die beispielsweise die Teilnahme an bestimmten Slots belohnen sollen. Häufig verfügen die Plattformen über eine übersichtliche Auflistung aller laufenden und anstehenden Aktionen, bei der sich Nutzer über kommende Events informieren können.

Bonusbedingungen sind ein Dorn im Auge vieler Casino-Fans

Zu nahezu jedem Bonus, der im Online Casino ausgegeben wird, gehören die sogenannten Bonusbedingungen. Sie regeln, unter welchen Voraussetzungen ein Bonusguthaben genutzt und ab wann die zur Verfügung gestellte Summe erfolgreich ausgezahlt werden kann. Ob ein Bonus an entsprechende Bedingungen geknüpft ist, ist in der Regel unabhängig von der Tatsache, ob eine Prämie im Rahmen eines kostenlosen Geschenks zur Registrierung oder als Bonus an Bestandskunden gutgeschrieben wurde.

Einzig und allein die genaue Auslegung der Bedingungen kann abweichen. Geregelt werden in den Bestimmungen vor allem die Anforderungen an den Umsatz, die Gültigkeit eines Bonusguthabens sowie beim Spielen von Slots und anderen Games gültigen Rahmenbedingungen. Ein gutes Beispiel für einen kostenlosen Bonus für Neukunden wäre ein geforderter Umsatz von x40, eine Gültigkeit von 7 Tagen sowie ein maximaler Einsatz von 5 € pro Spin. Wer bei einer solchen Prämie beispielsweise ein Startguthaben von 10 € erhält, muss zunächst einen Umsatz von 400 € innerhalb von sieben Tagen erzielen, ehe das kostenlose Startguthaben ausgezahlt werden kann.

Online Casinos liefern regelmäßig spannende Überraschungen

Boni und Online Casinos gehören einfach zusammen. Besonders spannend ist dabei die Tatsache, dass die verschiedenen Plattformen in der Regel immer wieder neue Wege finden, um einen Bonus möglichst spannend anbieten zu können. Aus diesem Grund können wir uns regelmäßig über innovative Neuheiten freuen. Variabel ist dabei nicht nur die Form der Vergabe einer Prämie, sondern auch die Höhe des versprochenen zusätzlichen Guthabens.

So ist mittlerweile zu beobachten, dass sich ein regelrechtes Wettbieten zwischen den verschiedenen Plattformen entwickelt. Boni auf die Einzahlung von bis zu 1.000 % sind das Resultat der aktuellen Entwicklung, ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Wir können uns somit auch in Zukunft über massive und lukrative Angebote im Online Casino freuen!