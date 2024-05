Josip Stanisic steht in Kroatiens vorläufigem EM-Kader

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Kroatiens Fußball-Nationaltrainer Zlatko Dalic hat seinen vorläufigen EM-Kader bekannt gegeben. Mit dabei sind neben Kapitän und Topstar Luka Modric von Real Madrid auch vier Bundesliga-Profis. Kroatiens Gegner in der Gruppe B sind Spanien, Italien und Albanien.

Über eine Nominierung in den 26er-Kader dürfen sich Verteidiger Josip Stanisic von Meister Bayer Leverkusen, Union Berlins Josip Juranovic, Mittelfeldspieler Lovro Majer vom VfL Wolfsburg und der Hoffenheimer Stürmer Andrej Kramaric freuen. Auf der Ersatzliste stehen Augsburgs Kristijan Jakic und Igor Matanovic vom Zweitligisten Karlsruher SC.

Vor der Europameisterschaft in Deutschland stehen für Dalics Team Vorbereitungsspiele gegen Nordmazedonien (3. Juni) und Portugal (8. Juni) an. Anschließend reist das Team nach Deutschland, um am 15. Juni in Berlin gegen Spanien in das Turnier zu starten.

© 2024 SID