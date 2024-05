Im Fußball werden nicht nur Tore gezählt. Da diese Sportart so beliebt ist und unzählige Fans weltweit hat, werden hier auch noch ganz andere Rekorde beobachtet und bewertet. Nachdem Cristiano Ronaldo lange Zeit die Liste der Fußballer mit den meisten Rekorden angeführt hat, ist es jetzt Lionel Messi, der ihn knapp überholt hat. Wir haben uns die Erfolgsliste der Rekorde dieses Ausnahmespielers näher angesehen und werden Ihnen die beeindruckenden Leistungen von Messi näher vorstellen. Falls Sie außerdem den rekordverdächtigen Casino Bonus ohne Einzahlung in Österreich suchen, werden Sie hier ebenfalls fündig.

Rekorde in allen Bereichen

Schaut man sich die Liste der vielen Rekorde an, die Lionel Messi bisher erzielen konnte, stellt man fest, dass diese nicht nur in Vereinsspielen, sondern auch in UEFA-Spielen, der Champions League und in der Nationalmannschaft erreicht wurden. Das ist sicherlich eine außergewöhnliche Leistung. Alleine die Champions League hat Messi dreimal gewinnen können, nämlich in 2009, 2011 und 2015. Bei all diesen Spielen war er für Barcelona verpflichtet. Übrigens gehörte er auch schon beim Champions League Sieg 2006 zum Kader, allerdings spielte er damals nicht im Finale. Mit 17 Jahren wurde er Profi-Fußballer und inzwischen hat er auf Vereinsebene über 700 Tore geschossen. Außerdem konnte er bereits acht Ballon d'Or-Auszeichnungen und sechs ESM Goldene Schuhe gewinnen.

Beeindruckende Leistungen in der Champions League

Zu Messis Rekorden im Bereich der Champions League gehört auch, dass er die meisten Tore in der Gruppenphase der UEFA Champions League erzielte. Von diesen insgesamt 80 Toren wurden 71 für Barcelona geschossen. Mit 29 Toren führt er die Liste der meisten Tore im Achtelfinale der UEFA Champions League an. Außerdem konnte er die meisten Tore, nämlich 120, in der UEFA Champions League erzielen, die für einen bestimmten Verein, in diesem Fall Barcelona, waren. Bei den Rekorden in der Champions League wird auch gezählt, wer die meisten Tore in Folge in den meisten Gruppenphasen der UEFA Champions League erreichen konnte. Mit insgesamt 18 Treffern liegt auch hier Messi vorne.

Rekord-Leistungen in der spanischen Liga

Schaut man sich Messis Erfolge in der spanischen Liga an, wird man hier auch Rekorde finden. Hier fielen vor allem die folgenden Leistungen auf, die sich nur auf die Wertung innerhalb der spanischen Liga beziehen und ihn zum jeweiligen Rekordhalter machten:

474 Tore

50 Ligatore in nur einer Saison, in diesem Fall in 2011/12

36 Dreierpacks

10 Meistertitel, die ein ausländischer Spieler in Spanien erzielen konnte

Klubrekorde von Lionel Messi

Bei den zusätzlichen Klubrekorden muss erwähnt werden, dass Messi in 2012 die meisten Tore innerhalb eines Kalenderjahres erzielen konnte. Es waren damals 79, wobei man sogar 91 Treffer zählen könnte, wenn man die Tore für Argentinien dazuzählt. Für Barcelona schaffte er die meisten Tore in UEFA-Vereinswettbewerben, wenn man nur einen einzelnen Verein zählt. Diese belaufen sich auf 123.

Rekord-Leistungen in der Nationalmannschaft

Nicht zuletzt muss auch noch auf die Erfolge innerhalb der Nationalmannschaft eingegangen werden. Hier ist er der Spieler, der mit 178 Einsätzen die meisten Länderspiele in der Nationalmannschaft für Argentinien bestritten hat und auch die meisten Spiele bei der Wertung innerhalb der südamerikanischen Nationalmannschaften. Dabei konnte er mit insgesamt 106 Toren die meisten Treffer erzielen, die sowohl für die südamerikanischen Nationalmannschaften als auch international gelten.

Im Alter von genau genommen 18 Jahren und 357 Tagen war Lionel Messi der jüngste Argentinier, der jemals bei einer WM ein Tor geschossen hat. Innerhalb der WM-Spiele gab es noch mehr Rekorde. Dazu zählt auch, dass Messi der erste Fußballspieler war, der es geschafft hat, bei vier unterschiedlichen WM-Endrunden Tore für Argentinien zu erzielen. Generell ist Messi der Spieler, der mit 26 WM-Spielen die meisten Spiele dieser Art bestritten hat und dabei konnte er auch noch mit 13 Toren die meisten WM-Treffer für Argentinien erreichen. Zum Schluss muss noch erwähnt werden, dass Lionel Messi der einzige Spieler ist, der die Leistung gebracht hat, dass er bei einer WM nicht nur in der Gruppenphase, sondern auch im Achtelfinale, sowie im Viertelfinale und sogar im Halbfinale und letztlich im Finale Tore erzielen konnte.

Bild: Dall-E