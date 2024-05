Sky vermeldet Bestwerte

Sky Deutschland hat nach dem Abschluss der Saison in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga ein positives Fazit gezogen. Die durchschnittliche Gesamtreichweite der Übertragungen lag pro Spieltag um 0,5 Prozent über der bisherigen Bestmarke aus der Spielzeit 2021/22. Gegenüber der Vorsaison betrug die Steigerung sogar vier Prozent.

"Wir sind mit der zurückliegenden Saison hochzufrieden. In der Gesamtheit aus Bundesliga und 2. Bundesliga konnten wir unsere bisherige Bestmarke nochmal knapp übertreffen, was auch Beleg für die großartige Arbeit unseres gesamten Teams ist", sagte Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport. Man blicke, ergänzte er, "in Anbetracht des enormen Interesses an den Live-Übertragungen von Sky Sport und der aufkommenden Euphorie rund um die anstehende Heim-EM bereits jetzt voller Vorfreude auf die Saison 2024/25."

2,75 Millionen Zuschauer sahen 2023/24 im Schnitt bei Sky den Bundesliga-Samstag. Die reichweitenstärkste Live-Übertragung der Saison lieferte einmal mehr der Klassiker zwischen Borussia Dortmund und Bayern München, der in der Hinrunde 2,5 Millionen Fans erreichte. Die 2,4 Millionen Zuschauer, die im Februar das Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern verfolgten, bedeuteten die höchste jemals bei Sky Sport gemessene Reichweite für ein Fußballspiel, in dem nicht Bayern und Dortmund aufeinandertrafen.

1,91 Millionen Fans verfolgten im Schnitt den Zweitliga-Spieltag bei Sky Sport live. Bei der 2. Liga bedeutet dies ein Reichweitenplus von 25 Prozent gegenüber der Vorsaison und eine Steigerung von fünf Prozent gegenüber der bisherigen Rekordsaison 2021/22.

