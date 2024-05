Subotic wird ausgezeichnet

Der frühere Fußballprofi Neven Subotic bekommt am Samstag in Bonn den BMZ-Engagementpreis von Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) verliehen. Im Rahmen des Fests der Demokratie würdigt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) persönlichen Einsatz in der Entwicklungszusammenarbeit.

Subotic gehört zu fünf Auserwählten, die stellvertretend für die "vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen und engagierten Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land" ausgezeichnet werden, wie Schulze im Vorfeld erklärte: "Ihr Einsatz zeigt, dass eine gerechtere und umweltverträglichere Welt möglich und jede Mühe wert sind."

Subotic (35) war als Fußballer in der Bundesliga für den FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, 1. FC Köln und Union Berlin aktiv. 2012 gründete er eine Stiftung, die zunächst unter seinem Namen arbeitete.

Bis heute hat die inzwischen umgetaufte "well:fair foundation" rund 500 Projekte durchgeführt. Ihr Schwerpunkt ist Verbesserung der Wasser- und Sanitärversorgung in Ostafrika. Oft werden die Projekte mit Dorfentwicklungs- und Schulprojekten verbunden, um die Bevölkerung noch breiter zu unterstützen.

