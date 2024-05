Michael Ballack spielte für beide Finalisten

Michael Ballack spielte in seiner Karriere sowohl für Bayer Leverkusen als auch für den 1. FC Kaiserslautern, im Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr/Sky und ARD) sind seine Sympathien aber klar verteilt. "Bayer 04 ist der Klub, für den ich am längsten gespielt habe. Dort hatte ich eine großartige Zeit. Mein Herz schlägt für Leverkusen", sagte der frühere DFB-Kapitän dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Für den heutigen Zweitligisten FCK war Ballack von 1997 bis 1998 aktiv, für Bayer von 1999 bis 2002 sowie 2010 bis 2012. "Es hat ja alles ausgesagt, dass ich gegen Ende meiner Karriere noch zurückgekehrt bin. Ich habe mich aber überall wohl gefühlt, auch in Lautern. Das war eine tolle Station. Ich bin dort erstmals Meister geworden, das war etwas Unfassbares in so einem jungen Alter", sagte der 47-Jährige.

Für das Finale in Berlin sieht Ballack die Favoritenrolle indes "sowas von klar zugeteilt", warnt die Werkself aber auch: "Trotzdem ist dieses Spiel wie ein Champions-League-Finale - ich kenne diese Spiele, die müssen erst gespielt werden, weil diese Favoritenrolle macht ja auch etwas mit einem. Und genau darin liegt die Gefahr für Leverkusen. Sie haben nicht diese Erfahrung mit Endspielen, das hat man auch am Mittwoch gesehen."

