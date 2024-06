Startrainer Jose Mourinho wird neuer Trainer beim türkischen Vizemeister Fenerbahce Istanbul. Das bestätigte der Klub am Samstag mit einem Video via X, in dem der Portugiese die Fans begrüßt. "Wir sehen uns morgen, lasst uns die gemeinsame Reise beginnen", sagte der 61-Jährige.

Jose Mourinho hat einen neuen Job

Foto: AFP/SID/ISABELLA BONOTTO

Zuletzt stand "the special one" in Italien bei der AS Rom unter Vertrag, wurde dort aber Mitte Januar entlassen. In Istanbul folgt der zweimalige Champions-League-Sieger auf Ismail Kartal, der trotz nur einer Niederlage in 38 Ligaspielen und 99 Punkten hinter Stadtrivale Galatasaray nur Zweiter geworden war.

Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!



Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 😌🙃



2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!💛💙 pic.twitter.com/jPOcSnzpZL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024

© 2024 SID