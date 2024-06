Nominierte fünf Bundesligaprofis: Thierry Henry

Ohne Superstar Kylian Mbappe, aber mit Mathys Tel: Fünf Bundesligaprofis stehen im vorläufigen Kader Frankreichs für das olympische Fußballturnier. U23-Nationaltrainer Thierry Henry nominierte am Dienstag insgesamt 25 Spieler, muss den Kader aber bis zum 3. Juli noch auf 18 Akteure reduzieren.

Die Spekulationen im Vorfeld, dass Mbappe, der künftig für Real Madrid spielen wird, und Antoine Griezmann (Atletico Madrid) das Team verstärken, bestätigten sich nicht. Dafür gehören die Bundesligaprofis Castello Lukeba (RB Leipzig), Kiliann Sildillia (SC Freiburg), Manu Kone (Borussia Mönchengladbach), Enzo Millot (VfB Stuttgart) sowie Tel (Bayern München) zum Aufgebot.

Ebenfalls mit dabei sind die PSG-Jungstars Warren Zaire-Emery und Bradley Barcola. Sie werden laut Medienberichten von Paris St. Germain aber wohl nicht freigestellt, da sie vorher bereits an der Europameisterschaft teilnehmen könnten. Auch Griezmann hatte am Freitag von einen "Traum" gesprochen, in Paris dabei zu sein - ohne Erfolg.

Im endgültigen Kader müssen 15 Spieler stehen, die nach dem 1. Januar 2001 geboren sind. Maximal drei Spieler der älteren Jahrgänge sind zugelassen, bei Frankreich trifft dies unter anderem auf Alexandre Lacazette (Olympique Lyon) zu. Frankreich trifft in der Gruppe A auf die USA, Guinea und Neuseeland. Deutschland hat sich nicht für das Fußballturnier der Männer bei Olympia qualifiziert.

