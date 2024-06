Seit Montag neuer Trainer: Peter Zeidler

Foto: IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/SID/IMAGO/Revierfoto

Fußball-Bundesligist VfL Bochum startet am 1. Juli mit seinem neuen Trainer Peter Zeidler die Vorbereitung auf die kommende Saison. Vom 28. Juli bis zum 4. August reisen die Bochumer dabei erneut ins Trainingslager nach Gais in Südtirol. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

Auf welche Testspielgegner der VfL, der den Klassenverbleib in der Relegation geschafft hat, trifft, ist noch offen. Zum Auftakt in die Saison ist Bochum Mitte August im DFB-Pokal beim Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg gefordert.

Zeidler (61) war am Montag als Nachfolger des im Abstiegskampf freigestellten Thomas Letsch und des Interimstrainers Heiko Butscher vorgestellt worden.

© 2024 SID