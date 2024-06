Aachen ist eins von sieben neuen Teams in der 3. Liga

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat allen 20 sportlich qualifizierten Klubs die Lizenz für die kommende Saison der 3. Liga erteilt. Dies gab der Verband am Donnerstag bekannt. Zum Teilnehmerfeld gehören insgesamt sieben neue Teams, neben den Zweitligaabsteigern VfL Osnabrück, Hansa Rostock und Wehen Wiesbaden kommen die Regionalligaaufsteiger Alemannia Aachen, Energie Cottbus, Hannover 96 II und VfB Stuttgart II hinzu.

In Hannover wird erstmals eine zweite Mannschaft eines Zweitligisten in der eingleisigen 3. Liga spielen. Der offizielle Spielplan soll Mitte Juli veröffentlicht werden, das Eröffnungsspiel ist für den 2. August angesetzt. Wie zuletzt wird MagentaSport alle 380 Partien live übertragen, dazu kommen 68 Begegnungen im Free-TV in der ARD und ihren dritten Programmen.

