Magnus Nordengen Knudsen wechselt zu Holstein Kiel

Foto: Imago/Marius Simensen/Imago/Marius Simensen/SID/IMAGO/MARIUS SIMENSEN

Aufsteiger Holstein Kiel hat den nächsten neuen Spieler für seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der Norweger Magnus Nordengen Knudsen wechselt vom russischen Klub FK Rostow nach Kiel. In der abgelaufenen Saison war der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler an den dänischen Verein Aarhus GF ausgeliehen. Für die Junioren-Nationalmannschaften Norwegens bestritt Knudsen bislang neun Spiele.

Knudsen ist der vierte Neuzugang der Kieler, zuvor hatten die Störche schon die Verpflichtungen von Andu Kelati (TSG Hoffenheim II), Max Geschwill (SV Sandhausen) und Phil Harres (FC 08 Homburg) bekannt gegeben.

