Drei Spiele am Samstag: EM-Turnier kommt in Schwung

Die Fußball-EM in Deutschland kommt am Tag nach dem Auftaktspiel der Gastgeber gegen Schottland mit den nächsten drei Begegnungen richtig ins Rollen. Am Samstag stehen sich dabei zunächst ab 15.00 Uhr in Köln die kommenden DFB-Gegner Ungarn und Schweiz gegenüber, ehe ab 18.00 Uhr in Berlin Ex-Europameister Spanien und der WM-Dritte Kroatien aufeinandertreffen. Das abschließende Abendspiel zwischen Titelverteidiger Italien und Albanien beginnt um 21.00 Uhr in Dortmund.

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers spielen am Samstag in der nordamerikanischen Profiliga NHL um ihre letzte Titelchance. Im vierten Finalspiel der Best-of-seven-Serie bei den Florida Panthers müssen die Kanadier nach ihren Niederlagen in den ersten drei Endspielduellen gewinnen, um weiterhin auf den Gewinn des Stanley-Cups hoffen zu dürfen. Allerdings konnten bislang nur die Toronto Maple Leafs vor 82 Jahren einmal in einem NHL-Finale gegen die Detroit Red Wings nach einem 0:3-Rückstand noch die anschließenden vier Duelle für sich entscheiden.

