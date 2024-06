Seit 2013 ist Philippe König in Belgien

Der belgische König Philippe hat bei den Vorbereitungen vor dem Spiel seiner Nationalmannschaft gegen die Slowakei selbst Hand angelegt. Wie die Bild-Zeitung am Sonntag berichtet, bedruckte der 64-Jährige im Rahmen eines Besuchs im Trainings-Camp in Ludwigsburg das Trikot von Kapitän Kevin De Bruyne. Außerdem wurden der König und Prinz Emmanuel von Ex-Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco empfangen.

Anschließend erhielten beide eine Führung durch die Räumlichkeiten des Camps im Schlosshotel Monrepos und lernten die Mannschaft kennen. Der König habe den "Red Devils" viel Erfolg gewünscht und seine Unterstützung für die EM zugesagt.

Seit Tedescos Amtsantritt vor 16 Monaten ist das Team um De Bruyne, Mittelfeldstar des englischen Meisters Manchester City, ungeschlagen. Neben der Slowakei am Montag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV), warten in Gruppe E außerdem noch Rumänien und die Ukraine. Auch wenn Belgien in der Vergangenheit immer wieder als Geheimfavorit auf den Titel gehandelt wurde, stapelt der deutsche Trainer tief.

"Wir müssen uns jetzt erst mal auf die Gruppenphase konzentrieren. Wir haben da sehr unangenehme Gegner", sagte Tedesco. Diesmal sieht sich Belgien eher als Underdog. "Als Favorit steht man viel mehr unter Druck. Ein Außenseiter zu sein, ist schön, aber jeder weiß, dass wir so weit wie möglich kommen wollen", sagte Yannick Carrasco. Bei der EM 2021 war Belgien im Viertelfinale gegen den späteren Europameister Italien (1:2) ausgeschieden.

