Bleibt beim FCA: Arne Maier (re.)

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Vertrag mit Arne Maier um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Der 25-Jährige absolvierte seit seinem Wechsel von Hertha BSC zum FCA in der Saison 2021/22 85 Pflichtspiele (neun Tore).

"Der Verein und ich haben einen klaren Plan. Ich will in Zukunft noch mehr Verantwortung übernehmen und mit Leistung vorangehen. Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende", sagte Maier. Für FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic ist der U21-Europameister von 2021 "ein wichtiger Leistungsträger. Auch in den vergangenen Monaten hat er mit seinen Qualitäten seinen Wert für den FCA gezeigt."

