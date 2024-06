Bindet sich an die Eintracht: Elias Baum

Foto: IMAGO/Peter Hartenfelser/IMAGO/Peter Hartenfelser/SID/IMAGO/Peter Hartenfelser

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bindet Talent Elias Baum langfristig an den Verein. Baum erhält in der Mainmetropole einen Vertrag bis 2028, das teilte die SGE am Donnerstag mit. Für die kommende Saison wird der 18-Jährige an den Zweitligisten SV Elversberg verliehen.

"Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung bei meinem Herzensverein, bei dem ich viel Vertrauen seitens der Verantwortlichen spüre", wird Baum in einer Mitteilung zitiert. Der defensive Außenbahnspieler hatte in der zurückliegenden Saison sein Bundesliga-Debüt gefeiert und kam insgesamt auf sechs Einsätze.

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung lobte die Entwicklung Baums: "Sein Debüt in der Profimannschaft sowie in Deutschlands U19-Auswahl sind das Ergebnis seines Ehrgeizes, seiner professionellen Einstellung und nicht zuletzt seiner fußballerischen Qualität." Die Leihe nach Elversberg sei für Baum ein "wichtiger und sinnvoller Schritt".

Der gebürtige Frankfurter war im Sommer 2015 vom FC 1957 Marxheim zur SGE gewechselt und durchlief im NLZ seit der U11 alle Ausbildungsjahrgänge bei der Eintracht. Im Herbst des vergangenen Jahres debütierte Baum auch bei der deutschen U19-Nationalmannschaft, für die er seitdem elf Partien bestritten hat.

© 2024 SID