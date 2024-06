Jessic Ngankam, hier im Trikot des FSV Mainz

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gibt Stürmer Jessic Ngankam per Leihe in die 2. Liga ab. Der 23-Jährige wird in der kommenden Saison für Hannover 96 auflaufen, das teilten beide Klubs am Freitag mit. An die Eintracht ist der Stürmer vertraglich noch bis 2028 gebunden.

"Jessic hat kein einfaches Jahr hinter sich", sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung: "Wir glauben aber weiterhin an sein großes Potenzial und trauen ihm eine gute Weiterentwicklung zu, für die er reichlich Spielpraxis benötigt."

Ngankam war vor einem Jahr von Hertha BSC nach Frankfurt gekommen, für die Hessen absolvierte er in der Hinrunde dann 23 Pflichtspiele (3 Tore, 1 Vorlage). Die Rückrunde verbrachte Ngankam leihweise beim FSV Mainz 05, für den er siebenmal auflief.

© 2024 SID