Alexis Sanchez am Ball

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/RON JENKINS

Die Copa America hat bereits im zweiten Spiel eine enttäuschende Nullnummer geboten. Beim Fußball-Kontinentalturnier in den USA trennten sich Chile und Peru in der Nacht zum Samstag torlos. Damit endete nach 20 Aufeinandertreffen der "Clasico del Pacifico" erstmals wieder ohne Sieger.

Beim Fehlpass- und Foulfestival im NFL-Stadion der Dallas Cowboys schrieb immerhin Chiles Schlussmann Copa-Geschichte. Claudio Bravo ist mit 41 Jahren und 69 Tagen nun ältester eingesetzter Spieler beim ältesten Nationenturnier (108 Jahre) der Welt. Bei Peru kam im Laufe der Partie Ex-Bundesliga-Profi Paolo Guerrero (Bayern München, Hamburger SV) als nun zweitältester Spieler mit mittlerweile 40 Jahren und 172 Tagen zum Einsatz.

Chile trifft am Dienstag im MetLife Stadium von East Rutherford auf Argentinien. An gleicher Stätte hatte La Roja vor acht Jahren gegen Messi und Co. ihre zweite Copa America gewonnen. Peru, das bei den letzten fünf Auflagen viermal unter die letzten Vier kam, spielt gegen Kanada.

© 2024 SID