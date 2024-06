Neu beim DFB: Der frühere Schalker Shkodran Mustafi

Shkodran Mustafi steigt als Juniorencoach beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein. Der Weltmeister von 2014 übernimmt ab 1. Juli den Posten des Co-Trainers bei der U17. Der 32-Jährige, der zuletzt bis Juni 2023 als Profi beim spanischen Klub UD Levante unter Vertrag stand, wird Assistent von Marc Meister.

"Den Gedanken, als Trainer Erfahrungen sammeln zu wollen, trage ich schon länger in mir", sagte Mustafi, der am Ende seiner aktiven Karriere immer wieder von Verletzungen geplagt wurde: "Dass es nun so früh kommt, ist einerseits schade, weil ich gerne noch länger selbst Fußball gespielt hätte. Andererseits freue ich mich total auf die kommende Zeit und darauf, beim DFB meine ersten Schritte als Trainer zu machen."

Zwischen Mai 2014 und Oktober 2017 absolvierte Mustafi 20 Länderspiele. Dabei erzielte der Verteidiger zwei Tore. Zuvor hatte der gebürtige Bad Hersfelder alle Nachwuchsteams von der U15 bis zur U21 durchlaufen und 2009 mit der U17 den EM-Titel geholt.

