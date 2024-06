Belgien will ein frühes Ausscheiden vermeiden

FUSSBALL: Belgien unter Zugzwang

FUSSBALL: Die Türkei braucht einen Punkt

RADSPORT: Bora-Rennstall stellt Tour-Mannschaft vor

FUSSBALL: Die Ausgangslage verspricht Hochspannung: Alle Teams der Gruppe E bei der EURO in Deutschland haben in den bisherigen zwei Spielen jeweils drei Punkte gesammelt. Es droht eine Patt-Situation zwischen Rumänien, den favorisierten Belgiern, der Slowakei und der Ukraine. Ein Sieg freilich würde aus Sicht der Teams alle Rechenspiele überflüssig machen. Um 18.00 Uhr trifft die Slowakei in Frankfurt auf Rumänien, in Stuttgart spielt die Ukraine zeitgleich gegen Belgien.

FUSSBALL: Portugal hat sich bereits als Erster der Gruppe F für das Achtelfinale der EM qualifiziert, dahinter tobt ein enges Rennen um Platz zwei. Der Türkei reicht in Hamburg gegen Tschechien um 21.00 Uhr ein Punkt für den sicheren Einzug in die Runde des besten 16. Im Parallelspiel in Gelsenkirchen hofft EM-Neuling Georgien gegen Portugal auf eine Sensation.

RADSPORT: Die Tour de France rückt immer näher, und kurz vor dem Start am Samstag in Florenz stellt Deutschlands Top-Rennstall seine Mannschaft vor: Erstmals unter dem Namen Red Bull-Bora-hansgrohe lädt das Team am Mittwoch nach Salzburg ein. Die Equipe um den dreimaligen Vuelta-Sieger Primoz Roglic blickt durch die Zusammenarbeit mit dem im Sport so umtriebigen Getränkekonzern äußerst ambitioniert in die Zukunft.

