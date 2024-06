Trifft mit Frankreich auf Belgien: Kylian Mbappe

Neben dem EM-Achtelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark am Samstag überträgt das ZDF auch die K.o.-Partien der Mitfavoriten England und Frankreich live. Das teilte der Sender am Donnerstag mit. Die strauchelnden Engländer treffen am Sonntag (18.00 Uhr) in Gelsenkirchen auf die Slowakei, Vize-Weltmeister Frankreich bekommt es am Montag (18.00 Uhr) in Düsseldorf mit Belgien zu tun.

Das erste Achtelfinale am Samstag (18.00 Uhr) in Berlin zwischen Titelverteidiger Italien und der Schweiz überträgt derweil RTL, das letzte Viertelfinale am Dienstag (21.00 Uhr) zwischen der Türkei und Österreich in Leipzig zeigt MagentaTV exklusiv. Der Streaming-Anbieter überträgt auch alle weiteren sieben Achtelfinalpartien.

Die Spiele Spanien gegen Georgien (Sonntag, 21.00 Uhr), Portugal gegen Slowenien (Montag, 21.00 Uhr) und Rumänien gegen die Niederlande (Dienstag, 18.00 Uhr) werden dazu von der ARD übertragen.

Die Achtelfinalpartien im Überblick:

Schweiz - Italien (Samstag, 18.00 Uhr/RTL und MagentaTV)

Deutschland - Dänemark (Samstag, 21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

England - Slowakei (Sonntag, 18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Spanien - Georgien (Sonntag, 21.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Frankreich - Belgien (Montag, 18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Portugal - Slowenien (Montag, 21.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Rumänien - Niederlande (Dienstag, 18.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Österreich - Türkei (Dienstag, 21.00 Uhr/MagentaTV)

