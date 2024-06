Andrin Hunziker stürmt leihweise beim KSC

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC rüstet seinen Kader für die neue Saison. Wie der Verein am Freitag mitteilte kommt Andrin Hunziker per Leihe ohne Kaufoption für ein Jahr vom FC Basel zum KSC. Die Schweizer verlängerten zuvor den Vertrag Hunzikers bis 2027. Der 21 Jahre alte Schweizer U-Nationalspieler soll in Karlsruhe das Sturmzentrum verstärken.

"Mit seiner Größe kann er als Zielspieler in der vordersten Reihe unter Gegnerdruck Bälle behaupten und ist im Kopfballspiel schwer zu verteidigen. Als fleißiger Mittelstürmer strahlt er Torgefahr aus, ist sich aber auch nicht zu schade für das Team zu arbeiten", sagte Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis.

Hunziker wurde in Basel ausgebildet, der endgültige Durchbruch zu den Profis gelang ihm bisher nicht. In der vergangenen Saison absolvierte er aufgrund eines Kreuzbandrisses nur drei Einsätze und erzielte dabei einen Treffer.

