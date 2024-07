EM-Maskottchen Albärt will auch Glücksbringer sein

Bei der Fußball-EM finden am Sonntag die nächsten zwei Achtelfinals mit zwei Titelanwärtern statt. Zunächst tritt der zuletzt stark kritisierte EM-Zweite England ab 18.00 Uhr in Gelsenkirchen gegen die Slowakei an. Anschließend ist der frühere Titelträger Spanien in Köln gegen das Überraschungsteam Georgien gefordert. Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

In der Formel-1-WM hofft das Red-Bull-Team des niederländischen Titelverteidigers Max Verstappen beim Großen Preis von Österreich auf den nächsten Heimsieg. Auf dem Kurs in Spielberg gilt Verstappen, Sprint-Sieger vom Samstag, eine Woche nach seinem siebten Saisonerfolg in Barcelona erneut als Favorit. Größter Konkurrent des zweimaligen WM-Champions ist der Brite Lando Norris.

Die Tour der Tour de France steht auch auf ihrer zweiten Etappe über 199,2 km von Cesenatico nach Bologna ganz im Zeichen des Gedenkens an Italiens Radsport-Legende Marco Pantani. In Rimini, wo die erste Etappe der Tour am Samstag endete, starb der frühere Tour- und Giro-Sieger 2004 im Alter von nur 34 Jahren. Im Startort der zweiten Etappe, in Cesenatico nahe seiner Geburtsstadt Cesena, wurde "Il Pirata" zum Radsportler. Die Etappe ist keine wilde Kletterpartie wie am ersten Tour-Tag, vier Bergwertungen im finalen Renndrittel schließen aber einen Massensprint praktisch aus - es könnte eine Ausreißergruppe Erfolg haben.

